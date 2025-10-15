Уфимцам нужно уплатить налоги на несколько миллиардов до 1 декабря

16:58, 15 окт 2025

До 1 декабря жители Уфы должны уплатить имущественный, транспортный и земельный налоги. В бюджет города от этих сборов поступит почти 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель управления финансов Ильдар Имамов.

Большую часть суммы составят налог на имущество (1,4 млрд рублей) и транспортный налог (1,3 млрд рублей). Ещё 208 миллионов рублей город получит от земельного налога.

Собранные средства напрямую влияют на качество жизни в Уфе. Деньги направят на содержание городского хозяйства, образование и культуру. Это значит, что налоги горожан пойдут на ремонт дорог, благоустройство парков, работу школ, детских садов и библиотек.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash