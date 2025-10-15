Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Уфимцам нужно уплатить налоги на несколько миллиардов до 1 декабря

Уфимцам нужно уплатить налоги на несколько миллиардов до 1 декабря

16:58, 15 окт 2025

До 1 декабря жители Уфы должны уплатить имущественный, транспортный и земельный налоги. В бюджет города от этих сборов поступит почти 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель управления финансов Ильдар Имамов.

Большую часть суммы составят налог на имущество (1,4 млрд рублей) и транспортный налог (1,3 млрд рублей). Ещё 208 миллионов рублей город получит от земельного налога.

Собранные средства напрямую влияют на качество жизни в Уфе. Деньги направят на содержание городского хозяйства, образование и культуру. Это значит, что налоги горожан пойдут на ремонт дорог, благоустройство парков, работу школ, детских садов и библиотек.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

С 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть налогов

Читайте также:

С 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть налогов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Уфа налоги
Читайте также

В России прокатные электросамокаты предложили обложить транспортным налогом
Россия/мир
В России прокатные электросамокаты предложили обложить транспортным налогом
Кредиты в Башкирии подешевели. Жители республики взяли займов почти на 8 млрд рублей
Экономика в Башкирии
Кредиты в Башкирии подешевели. Жители республики взяли займов почти на 8 млрд рублей
Нужно успеть заплатить до 2 декабря: Пенсионерам объявили о налогах, которые буду взимать с них в 2024 году — в каких случаях льготы не действуют
Россия/мир
Нужно успеть заплатить до 2 декабря: Пенсионерам объявили о налогах, которые буду взимать с них в 2024 году — в каких случаях льготы не действуют
Неожиданный поворот: с 2024 года россияне будут платить налог даже с небольших вкладов
Экономика в Башкирии
Неожиданный поворот: с 2024 года россияне будут платить налог даже с небольших вкладов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен