Минфин изменит правила семейной ипотеки: один кредит на семью и ставка до 4%

22:38, 27 окт 2025

С 1 февраля 2026 года в России изменятся условия семейной ипотеки. Теперь супруги смогут оформить только один общий льготный кредит, в котором один выступит заёмщиком, а второй — созаёмщиком. Сейчас каждая семья имеет право на два отдельных займа.

Правительство также планирует снизить ставку для семей с несколькими детьми. При рождении второго ребёнка её могут уменьшить до 5%, а для многодетных семей с тремя и более детьми — до 4%. Базовая ставка 6% сохранится для всех семей, где есть дети младше шести лет. Воспользоваться пониженной ставкой можно будет только при оформлении нового кредита и покупке жилья большей площади.

Напомним, что с апреля 2025 года семейную ипотеку под 6% можно взять и на покупку жилья на вторичном рынке. Это правило действует в 901 городе России с низкой строительной активностью, где возводится не более двух новостроек. В их число входят 14 городов Башкортостана, среди которых Баймак, Белорецк, Бирск, Ишимбай, Салават и Сибай.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Ньюс-Баш