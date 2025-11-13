Башкирия получит 163 миллиона на обучение оборонщиков

20:04, 13 ноя 2025

Башкирия получит 163 миллиона рублей из федерального бюджета на обучение и повышение квалификации сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Пройти обучение могут как действующие работники заводов, так и те, кто ищет работу. Чтобы стать участником программы, безработным нужно обратиться в центр занятости и заключить ученический договор с одним из 13 предприятий ОПК, участвующих в проекте.

Программа уже активно работает. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в республике подписано 2944 договора, а 841 человек уже проходит обучение. Всего на переподготовку специалистов ОПК в регионах России правительство выделило около 680 миллионов рублей.

Среди самых востребованных направлений — курсы «Организация деятельности в условиях государственного оборонного заказа» и «Основы менеджмента». Эти программы помогают сотрудникам лучше ориентироваться в специфике отрасли.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash