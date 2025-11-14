Мишустин поручил выделить муниципалитетам Башкирии 55 млн рублей

16:09, 14 ноя 2025

Город Дюртюли, а также Каменский и Ташбулатовский сельсоветы выиграли во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В качестве приза они получат 55 млн рублей из федерального бюджета на развитие своих территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги распределят следующим образом:

Город Дюртюли (первое место) — 20 млн рублей.

Каменский сельсовет Бижбулякского района (первое место) — 20 млн рублей.

Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района (второе место) — 15 млн рублей.

Конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина выбрала 50 лучших инициатив со всей страны. Победа в конкурсе означает, что местные проекты признаны эффективными на федеральном уровне.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Башкирия получит 163 миллиона на обучение оборонщиков

Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал / Ирины Головановой