Мишустин поручил выделить муниципалитетам Башкирии 55 млн рублей
16:09, 14 ноя 2025
Город Дюртюли, а также Каменский и Ташбулатовский сельсоветы выиграли во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В качестве приза они получат 55 млн рублей из федерального бюджета на развитие своих территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги распределят следующим образом:
- Город Дюртюли (первое место) — 20 млн рублей.
- Каменский сельсовет Бижбулякского района (первое место) — 20 млн рублей.
- Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района (второе место) — 15 млн рублей.
Конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина выбрала 50 лучших инициатив со всей страны. Победа в конкурсе означает, что местные проекты признаны эффективными на федеральном уровне.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Башкирия получит 163 миллиона на обучение оборонщиков
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал / Ирины Головановой
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В онкоцентрах Башкирии появится новое оборудование для борьбы с раком
Россия/мир
Появились приятные новости о крупных выплатах
Здравоохранение в Башкирии
Башкирия получит 74 млн рублей на поддержку сельских медиков
Россия/мир
Мишустин рассказал о новых выплатах семьям