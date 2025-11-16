Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

В Башкирии треть работников зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

В Башкирии треть работников зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

20:58, 16 ноя 2025

В Башкирии 34,8% работников зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц. Это значительно выше среднего показателя по России, где такую зарплату получают 24,5% трудящихся. Данные основаны на исследовании агентства «РИА Рейтинг» за период с сентября 2024 по август 2025 года.

Высокие зарплаты в республике — редкость. Лишь 2,7% специалистов получают более 200 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель почти в три раза выше — 7,5%. По доле высокооплачиваемых сотрудников Башкирия занимает 41-е место среди регионов России.

Лидерами по уровню зарплат остаются Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва. Самые низкие доходы зафиксированы в республиках Северного Кавказа, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье

Читайте также:

Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: зарплата
Читайте также

Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Экономика в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением
Общество в Башкирии
Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением
Кому из россиян начислят самую высокую пенсию
Общество в Башкирии
Кому из россиян начислят самую высокую пенсию
Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье
Экономика в Башкирии
Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен