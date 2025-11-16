В Башкирии треть работников зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

20:58, 16 ноя 2025

В Башкирии 34,8% работников зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц. Это значительно выше среднего показателя по России, где такую зарплату получают 24,5% трудящихся. Данные основаны на исследовании агентства «РИА Рейтинг» за период с сентября 2024 по август 2025 года.

Высокие зарплаты в республике — редкость. Лишь 2,7% специалистов получают более 200 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель почти в три раза выше — 7,5%. По доле высокооплачиваемых сотрудников Башкирия занимает 41-е место среди регионов России.

Лидерами по уровню зарплат остаются Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва. Самые низкие доходы зафиксированы в республиках Северного Кавказа, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Рост зарплат в Башкирии оказался самым жалким в Поволжье

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash