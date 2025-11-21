Минимальная зарплата в Башкирии вырастет до 31 тысячи рублей

22:22, 21 ноя 2025

С 1 января 2026 года работодатели в Башкирии обязаны платить сотрудникам не меньше 31 156 рублей в месяц до вычета налогов. Это новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с учетом уральского коэффициента.

Если вы работаете полный день, ваша зарплата не может быть ниже этой суммы. Если работодатель платит меньше, он нарушает Трудовой кодекс.

Федеральный МРОТ по России вырос до 27 093 рублей. В Башкирии к этой сумме добавляется уральский коэффициент, поэтому итоговая цифра выше.

Для сравнения: сейчас минимум составляет 25 806 рублей.

Сумма 31 156,95 рубля — это начисление до уплаты НДФЛ. «На руки» работник получит меньше — около 27 106 рублей (при стандартной ставке налога 13%).

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash