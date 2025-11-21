Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Минимальная зарплата в Башкирии вырастет до 31 тысячи рублей

Минимальная зарплата в Башкирии вырастет до 31 тысячи рублей

22:22, 21 ноя 2025

С 1 января 2026 года работодатели в Башкирии обязаны платить сотрудникам не меньше 31 156 рублей в месяц до вычета налогов. Это новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с учетом уральского коэффициента.

Если вы работаете полный день, ваша зарплата не может быть ниже этой суммы. Если работодатель платит меньше, он нарушает Трудовой кодекс.

Федеральный МРОТ по России вырос до 27 093 рублей. В Башкирии к этой сумме добавляется уральский коэффициент, поэтому итоговая цифра выше.

Для сравнения: сейчас минимум составляет 25 806 рублей.

Сумма 31 156,95 рубля — это начисление до уплаты НДФЛ. «На руки» работник получит меньше — около 27 106 рублей (при стандартной ставке налога 13%).

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии треть работников зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

Читайте также:

В Башкирии треть работников зарабатывает меньше 45 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: мрот зарплата
Читайте также

МРОТ подскочит на рекордные 20% в 2026-м: сколько будут получать россияне
Россия/мир
МРОТ подскочит на рекордные 20% в 2026-м: сколько будут получать россияне
С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей
Общество в Башкирии
С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей
В Минтруда Башкирии разъяснили, может ли зарплата быть ниже МРОТ
Общество в Башкирии
В Минтруда Башкирии разъяснили, может ли зарплата быть ниже МРОТ
Какой МРОТ в Башкирии в 2024 году
Экономика в Башкирии
Какой МРОТ в Башкирии в 2024 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен