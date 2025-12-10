Башкирия получит более 52 миллионов рублей на газификацию домов льготников

22:25, 10 дек 2025

Республика Башкортостан вошла в число 18 регионов России, которым до конца 2025 года выделят дополнительное финансирование на программу социальной газификации. Об этом сообщили в федеральном правительстве.

Согласно распоряжению кабинета министров, республике направят 52,42 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидии для подключения частных домов к газовым сетям. Размер выплаты составляет не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение.

Кто может рассчитывать на поддержку

Право на получение субсидии имеют несколько категорий граждан:

многодетные семьи и малоимущие граждане

участники специальной военной операции и их родственники

инвалиды первой группы

граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами

ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в текущем году на реализацию программы социальной газификации в 55 субъектах федерации направлен один миллиард рублей.

Программа действует с 2021 года по инициативе президента России. За это время в Башкирии проложено свыше двух тысяч километров газопроводов, газ подведён к 181 населённому пункту, где расположены 26 тысяч домовладений. Республика занимает лидирующие позиции по темпам реализации проекта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома

Автор: Семен Подгорный