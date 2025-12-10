Башкирия получит более 52 миллионов рублей на газификацию домов льготников
22:25, 10 дек 2025
Республика Башкортостан вошла в число 18 регионов России, которым до конца 2025 года выделят дополнительное финансирование на программу социальной газификации. Об этом сообщили в федеральном правительстве.
Согласно распоряжению кабинета министров, республике направят 52,42 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидии для подключения частных домов к газовым сетям. Размер выплаты составляет не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение.
Кто может рассчитывать на поддержку
Право на получение субсидии имеют несколько категорий граждан:
- многодетные семьи и малоимущие граждане
- участники специальной военной операции и их родственники
- инвалиды первой группы
- граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
- ветераны Великой Отечественной войны.
Всего в текущем году на реализацию программы социальной газификации в 55 субъектах федерации направлен один миллиард рублей.
Программа действует с 2021 года по инициативе президента России. За это время в Башкирии проложено свыше двух тысяч километров газопроводов, газ подведён к 181 населённому пункту, где расположены 26 тысяч домовладений. Республика занимает лидирующие позиции по темпам реализации проекта.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома