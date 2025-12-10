Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Башкирия получит более 52 миллионов рублей на газификацию домов льготников

Башкирия получит более 52 миллионов рублей на газификацию домов льготников

22:25, 10 дек 2025

Республика Башкортостан вошла в число 18 регионов России, которым до конца 2025 года выделят дополнительное финансирование на программу социальной газификации. Об этом сообщили в федеральном правительстве.

Согласно распоряжению кабинета министров, республике направят 52,42 млн рублей. Эти средства пойдут на субсидии для подключения частных домов к газовым сетям. Размер выплаты составляет не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение.

Кто может рассчитывать на поддержку

Право на получение субсидии имеют несколько категорий граждан:

  • многодетные семьи и малоимущие граждане
  • участники специальной военной операции и их родственники
  • инвалиды первой группы
  • граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
  • ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в текущем году на реализацию программы социальной газификации в 55 субъектах федерации направлен один миллиард рублей.

Программа действует с 2021 года по инициативе президента России. За это время в Башкирии проложено свыше двух тысяч километров газопроводов, газ подведён к 181 населённому пункту, где расположены 26 тысяч домовладений. Республика занимает лидирующие позиции по темпам реализации проекта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома

Читайте также:

В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома
Автор: Семен Подгорный
Теги: газификация
Читайте также

Путин поднял пособие опекунам детей с инвалидностью
Россия/мир
Путин поднял пособие опекунам детей с инвалидностью
Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ
ЖКХ в Башкирии
Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ
В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома
Экономика в Башкирии
В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома
Пенсии повысят до 20 тысяч рублей: индексация с 1 апреля 2024 года
Общество в Башкирии
Пенсии повысят до 20 тысяч рублей: индексация с 1 апреля 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен