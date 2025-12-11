Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии туристам начнут возвращать деньги за путешествия по региону

21:36, 11 дек 2025

В Башкирии запустили систему «Карта туриста», которая позволит путешественникам получать кешбэк за оплату туристических услуг. Об этом сообщает министерство туризма региона.

Новый проект направлен на поддержку туристической отрасли республики и призван сделать поездки по Башкортостану более выгодными. По словам министра предпринимательства и туризма Светланы Верещагиной, карта станет удобным инструментом для экономии во время путешествий.

Как это работает

Участники программы смогут возвращать часть средств при оплате туристических услуг и покупке сувениров. Также для зарегистрированных пользователей будут доступны специальные акции в сфере туризма.

Кто может участвовать

Программа открыта как для жителей Башкирии, так и для гостей из других регионов России. Для подключения к системе необходимо выполнить два условия: иметь платёжную карту «Мир» и пройти регистрацию на сайте «Терра Башкирия».

После регистрации пользователи получают доступ к кешбэку и скидкам на товары, связанные с туристической отраслью республики.

