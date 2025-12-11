Башкирия получит 227 млн рублей на компенсации за ЖКУ для льготников

21:57, 11 дек 2025

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании регионов для социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг. Башкирия из общей суммы получит более 227 миллионов рублей, сообщает кабмин.

Кому предназначены выплаты

Средства пойдут на компенсации отдельным категориям населения — ветеранам, инвалидам и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф. Этим гражданам государство возмещает до половины стоимости жилищно-коммунальных услуг. Затраты субъектов на данные цели покрываются из федерального бюджета.

Общий объём финансирования

Всего на поддержку 43 регионов правительство направит свыше 2,8 миллиарда рублей. Решение о выделении дополнительных средств приняли в связи с возросшей потребностью территорий. Вопрос рассматривался накануне на заседании кабинета министров. За весь 2025 год на компенсации за ЖКУ льготным категориям уже выделено более 120 миллиардов рублей из федеральной казны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии туристам начнут возвращать деньги за путешествия по региону

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash