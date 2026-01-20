Все новости Уфы и Башкортостана
Власти Башкирии направят более 1 млрд рублей на инфраструктуру ЖКХ

21:56, 20 янв 2026

Премьер-министр республики Андрей Назаров озвучил ключевые направления работы региона на текущий год после совещания в правительстве Башкортостана.

По словам главы республиканского правительства, свыше миллиарда рублей направят на обновление коммунальной инфраструктуры. Власти запустят 18 приоритетных проектов по водоснабжению, теплообеспечению и канализации в четырнадцати муниципальных образованиях республики.

Продолжится расширение газовых сетей. После завершения прокладки одиннадцати межпоселковых газопроводов протяженностью около 126 километров голубое топливо поступит почти в 2,8 тысячи домовладений. Программа охватит 101 населенный пункт и 124 садоводческих объединения.

Дорожники отремонтируют 400 километров автомобильных трасс и полторы тысячи погонных метров мостовых сооружений. Ведется строительство западной объездной дороги вокруг Толбазов.

Назаров отметил проблемы с внутридворовыми территориями: скопление автомобилей, узкие проезды, снежные заносы и обледенение затрудняют движение. Руководство планирует утвердить специальную программу благоустройства дворов с жестким контролем выполнения работ.

Продолжается реализация второго этапа программы ликвидации ветхого жилфонда. Уже в первом квартале выделят финансирование на расселение 13,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Премьер подчеркнул, что озвученные направления составляют лишь часть планируемых мероприятий в сфере ЖКХ, транспорта и строительства.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Андрей Назаров / телеграм-канал
