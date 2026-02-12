Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Средняя зарплата в Башкирии выросла на 10% — реальный доход почти не изменился

Средняя зарплата в Башкирии выросла на 10% — реальный доход почти не изменился

22:29, 12 фев 2026

Средняя зарплата в Башкирии за первые 11 месяцев 2025 года составила 72 225 рублей в месяц. Об этом сообщает региональный Башстат. В ноябре показатель зафиксировали на уровне 71 894 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го рост составил 10,4% за январь—ноябрь и 7% — за один только ноябрь.

Однако реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию, за тот же период прибавила лишь 1,5%. Покупательная способность жителей республики выросла незначительно — основную разницу съел рост цен на товары и услуги.

С 1 января 2026 года МРОТ в стране увеличился до 27 093 рублей. В Башкирии с учётом уральского коэффициента минимальная оплата труда достигла 31 157 рублей до вычета НДФЛ. Трудовой кодекс обязывает работодателей платить сотрудникам не ниже этой планки.

Важно учитывать: средняя зарплата рассчитывается из общего фонда оплаты труда, поделённого на число работников и количество месяцев. В эту сумму входят налоги и обязательные удержания. Социальные пособия из внебюджетных фондов в расчёт не включаются.

Индекс реальной зарплаты показывает, насколько изменилась покупательная способность доходов. Его получают делением индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии разъяснили порядок начисления зарплаты и аванса за январь

Читайте также:

В Башкирии разъяснили порядок начисления зарплаты и аванса за январь
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: зарплата
Читайте также

Минимальная зарплата в Башкирии вырастет до 31 тысячи рублей
Экономика в Башкирии
Минимальная зарплата в Башкирии вырастет до 31 тысячи рублей
Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей
Экономика в Башкирии
Зарплата в Башкирии превысила 64 тысячи рублей
Стало известно в каких отраслях Башкирии самые высокие зарплаты
Экономика в Башкирии
Стало известно в каких отраслях Башкирии самые высокие зарплаты
Топ-5 районов Башкирии с самым большим ростом зарплат
Экономика в Башкирии
Топ-5 районов Башкирии с самым большим ростом зарплат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен