Средняя зарплата в Башкирии выросла на 10% — реальный доход почти не изменился

Средняя зарплата в Башкирии за первые 11 месяцев 2025 года составила 72 225 рублей в месяц. Об этом сообщает региональный Башстат. В ноябре показатель зафиксировали на уровне 71 894 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го рост составил 10,4% за январь—ноябрь и 7% — за один только ноябрь.

Однако реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию, за тот же период прибавила лишь 1,5%. Покупательная способность жителей республики выросла незначительно — основную разницу съел рост цен на товары и услуги.

С 1 января 2026 года МРОТ в стране увеличился до 27 093 рублей. В Башкирии с учётом уральского коэффициента минимальная оплата труда достигла 31 157 рублей до вычета НДФЛ. Трудовой кодекс обязывает работодателей платить сотрудникам не ниже этой планки.

Важно учитывать: средняя зарплата рассчитывается из общего фонда оплаты труда, поделённого на число работников и количество месяцев. В эту сумму входят налоги и обязательные удержания. Социальные пособия из внебюджетных фондов в расчёт не включаются.

Индекс реальной зарплаты показывает, насколько изменилась покупательная способность доходов. Его получают делением индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен.

