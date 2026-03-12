Все новости Уфы и Башкортостана
Ипотечный бум в Башкирии: жители оформили втрое больше кредитов на жильё за январь

22:08, 12 мар 2026

В январе жители Башкортостана оформили в три раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Ажиотаж вызван стремлением успеть получить льготную семейную ипотеку до изменения условий программы.

Жители Башкортостана массово бросились оформлять ипотеку — за январь количество выданных кредитов выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в мартовском докладе Банка России.

Причина ажиотажа — семейная ипотека. Граждане торопились воспользоваться льготными условиями программы до их пересмотра. Всего за месяц было оформлено 3,5 тысячи кредитов на сумму почти 15 млрд рублей — в денежном выражении это пятикратный рост. При этом корпоративное кредитование в регионе просело: портфель займов юрлиц сократился на 4%, до 665 млрд рублей. А вот задолженность физических лиц, напротив, подросла на 1% и достигла почти 1,1 трлн рублей.

Как пояснил замначальника экономического отдела регионального отделения ЦБ Ленар Габдуллин, именно ипотека стала главным драйвером роста розничного кредитования в республике.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
