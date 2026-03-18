В Уфе обновят дорожную инфраструктуру

21:13, 18 мар 2026

Власти Уфы анонсировали планы по установке островков безопасности, новых светофоров и почти двух тысяч дорожных знаков в 2026 году. Мэр Ратмир Мавлиев поручил проработать перечень мест для размещения островков на скоростных участках.

В Уфе намерены серьёзно взяться за дорожную безопасность. На оперативном совещании «Уфимская среда» 18 марта начальник городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов рассказал об итогах прошлого года и озвучил планы на текущий.

Что сделано в 2025 году

За минувший год в столице Башкортостана нанесли свыше 145 тысяч квадратных метров дорожной разметки и смонтировали более двух тысяч знаков. Обновление в первую очередь коснулось ключевых магистралей — трассы Уфа — аэропорт, проспектов Октября и Салавата Юлаева, улиц Заки Валиди, Цюрупы, Менделеева, Комсомольской и ряда других. Помимо этого, установили 843 погонных метра пешеходных ограждений перильного типа, из которых 247 метров — вблизи школ и детских садов. Семь новых светофоров заработали на городских перекрёстках, ещё четыре прошли модернизацию. Часть объектов реализована в рамках проекта «Дорога к знаниям». Около школ на улицах Новогорной, Мубарякова и Достоевского смонтировали проекционные пешеходные переходы.

Что запланировано на 2026 год

В рамках уже выделенного финансирования город намерен установить три новых светофора, 300 метров пешеходных ограждений, порядка 1,9 тысячи дорожных знаков и оборудовать два дополнительных проекционных перехода.

Островки безопасности и велодорожки

Отдельное внимание глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев уделил теме островков безопасности. По словам Латыпова, пока такой объект функционирует лишь на улице Коммунистической. Мэр поручил собрать актуальную информацию и подготовить перечень мест, где можно организовать подобные островки, прежде всего на участках с высокой скоростью движения. Также Мавлиев напомнил о необходимости развивать сеть велодорожек, чтобы каждый участник движения имел своё безопасное пространство — велосипедисты, пешеходы и автомобилисты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru