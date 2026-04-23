Башкирия передумала продавать санатории

21:35, 23 апр 2026

Вице-премьер Башкирии Наталья Полянская объявила: ни один из восьми государственных санаториев республики не выставят на продажу.

Заявление прозвучало на 32-м заседании Госсобрания — и оказалось неожиданным. Ещё недавно в прогнозный план приватизации на 2026 год включили санатории «Танып» и «Ассы». Официально — «для оценки привлекательности».

Глава минземимущества республики объяснила ситуацию просто: санатории прибыльны и решают стратегические задачи республики. Глава Башкирии настоял на том, чтобы весь санаторно-курортный комплекс остался в государственных руках.

Два объекта попали в план приватизации, прошли оценку — и вернулись обратно. Дорогостоящая процедура ради нулевого результата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/sanatorium_assy