Город в Башкирии остался без трамваев — администрация не платит за свет

22:07, 04 май 2026

В башкирском Салавате 4 мая встали все трамваи. МУП «Трамвайное управление города Салават» не рассчиталось с «Энергосбытовой компанией Башкортостана» — и та просто отключила электричество.

По данным «Башинформ», трамваи точно не выйдут на маршруты до конца дня. Возможно, не выйдут и завтра. В городских пабликах уже пишут, что остановка продлится до 14 мая — в управлении это не подтвердили, но и не опровергли всерьёз.

Мэрия пока молчит. Сумма долга не называется.

Трамвай в Салавате — не исторический курьёз, а один из основных видов транспорта в городе с населением почти 145 тысяч человек. Сколько из них сегодня опоздало на работу — в отчётах тоже не указано.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ