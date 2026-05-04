Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Город в Башкирии остался без трамваев — администрация не платит за свет

Город в Башкирии остался без трамваев — администрация не платит за свет

22:07, 04 май 2026

В башкирском Салавате 4 мая встали все трамваи. МУП «Трамвайное управление города Салават» не рассчиталось с «Энергосбытовой компанией Башкортостана» — и та просто отключила электричество.

По данным «Башинформ», трамваи точно не выйдут на маршруты до конца дня. Возможно, не выйдут и завтра. В городских пабликах уже пишут, что остановка продлится до 14 мая — в управлении это не подтвердили, но и не опровергли всерьёз.

Мэрия пока молчит. Сумма долга не называется.

Трамвай в Салавате — не исторический курьёз, а один из основных видов транспорта в городе с населением почти 145 тысяч человек. Сколько из них сегодня опоздало на работу — в отчётах тоже не указано.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават
Читайте также

В башкирском Салавате на улице Ленина погиб пешеход
Происшествия в Башкирии
В башкирском Салавате на улице Ленина погиб пешеход
В Башкирии спасли шестилетнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли шестилетнюю девочку
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
Происшествия в Башкирии
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
В Башкирии количество жертв взрыва на заводе в Салавате возросло до трех
Происшествия в Башкирии
В Башкирии количество жертв взрыва на заводе в Салавате возросло до трех


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен