Власти Башкирии обещают повысить зарплаты до 84 700 рублей

22:36, 16 май 2026

Правительство Башкирии поставило задачу: к концу 2026 года средняя зарплата в регионе должна достичь 84 700 рублей в месяц. Постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Официальная причина индексации — рост потребительских цен. По итогам 2025 года инфляция составила 6,3% к декабрю 2024-го.

Между тем в прошлом году средняя зарплата в регионе составляла 74 390 рублей. Номинально она выросла на 10% — но с поправкой на инфляцию реальный прирост оказался всего 1,3%.

Иными словами, чтобы выйти на целевые 84 700 рублей, зарплаты должны вырасти примерно на 14% — при инфляции, которая уже съедает большую часть любой прибавки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru