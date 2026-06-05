Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг

21:47, 05 июн 2026

Владимир Путин на ПМЭФ назвал пятёрку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. В ней оказались Москва, Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Московская области.

Впервые в число лучших пробились Санкт-Петербург и Сахалинская область — регионы, которые раньше в топ не попадали.

Среди тех, кто показал наибольший рост, — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Омская, Владимирская и Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru