Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг
21:47, 05 июн 2026
Владимир Путин на ПМЭФ назвал пятёрку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. В ней оказались Москва, Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Московская области.
Впервые в число лучших пробились Санкт-Петербург и Сахалинская область — регионы, которые раньше в топ не попадали.
Среди тех, кто показал наибольший рост, — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Омская, Владимирская и Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
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