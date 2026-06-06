Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »
logtype

Башкирия заняла третье место в инвестиционном рейтинге — и уже метит выше

Башкирия заняла третье место в инвестиционном рейтинге — и уже метит выше

21:42, 06 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поздравление с бронзой Национального рейтинга инвестиционного климата. И сразу дал понять: третье место — не предел.

Путин назвал пятёрку лидеров на пленарном заседании ПМЭФ. Башкирия оказалась в компании Москвы, Татарстана, Нижегородской и Московской областей.

Хабиров на похвалу ответил с амбицией: по его словам, в республике работает «сильная управленческая команда, способная на большее». Серебро и золото, судя по всему, он уже мысленно примерил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг

Читайте также:

Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг
Автор: Семен Подгорный
Фото: Glavarb.ru
Читайте также

Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг
Экономика в Башкирии
Москва, Татарстан и Башкирия возглавили инвестиционный рейтинг
Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет
Политика в Башкирии
Радий Хабиров объяснил, с кем республике по пути, а с кем — нет
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен