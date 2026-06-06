Башкирия заняла третье место в инвестиционном рейтинге — и уже метит выше

21:42, 06 июн 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поздравление с бронзой Национального рейтинга инвестиционного климата. И сразу дал понять: третье место — не предел.

Путин назвал пятёрку лидеров на пленарном заседании ПМЭФ. Башкирия оказалась в компании Москвы, Татарстана, Нижегородской и Московской областей.

Хабиров на похвалу ответил с амбицией: по его словам, в республике работает «сильная управленческая команда, способная на большее». Серебро и золото, судя по всему, он уже мысленно примерил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Glavarb.ru