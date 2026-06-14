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Башкирия закупит 10 школьных автобусов за 76 млн рублей

Башкирия закупит 10 школьных автобусов за 76 млн рублей

23:00, 14 июн 2026

Министерство просвещения Башкирии объявило аукцион на закупку десяти школьных автобусов. Бюджет — до 76 млн рублей, или до 7,6 млн за машину.

По техническому заданию, автобусы должны быть жёлтыми, вместимостью 25–30 мест, с дизельными двигателями объёмом 4,4 литра. Сиденья — мягкие, раздельные, с подлокотниками и четырёхточечными ремнями безопасности. В салоне — огнетушители, громкая связь, вентиляция и полки для ручной клади.

Описание почти дословно совпадает с характеристиками одной серийной модели — ПАЗ «Вектор Некст». Рыночная цена таких машин — от 7,2 до 9,5 млн рублей. Верхняя граница бюджета укладывается в рынок, нижняя — тоже.

Автобусы распределят между школой № 147 в Уфе и учреждениями семи районов республики. Получить транспорт планируют не позднее трёх месяцев после подписания контракта.

Аукцион по выбору поставщика пройдёт 23 июня.

Для сравнения: в августе 2025 года Башкирия передала школам сразу 200 автобусов за один раз. Всего с 2019 года регион закупил 900 машин.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба главы РБ
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