Мост на границе Башкирии и Удмуртии чинят под 4700 машин в день
22:47, 16 июн 2026
По мосту через реку Мысовку в Краснокамском районе ежедневно проезжают почти 5 тысяч машин — и все они сейчас ждут друг друга в одну полосу.
Мост стоит на дороге «Причал на реке Кама — станция Нефтекамск-Товарная» — ключевой для субрегиона трассе на стыке двух республик. Пока идёт ремонт, движение пустили реверсом.
По данным Минтранса Башкирии, строители устраняют дефекты на опорах и пролётном строении, выравнивают дорожный слой, кладут гидроизоляцию и новый асфальт. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Открыть мост планируют до конца 2026 года. Водители надеются, что раньше.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: минтранс РБ | pravitelstvorb.ru
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