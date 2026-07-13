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Хабиров: В Башкирии не умеют удерживать туристов

Хабиров: В Башкирии не умеют удерживать туристов

23:12, 13 июл 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался о росте туристического потока на 9% по итогам 2025 года. Но тут же признал: деньги туристов республика пока не умеет забирать.

На оперативном совещании правительства Хабиров назвал цифру — почти 2,5 млн приезжих за год. Турпоток растёт, доля отрасли в экономике увеличивается.

Но дальше глава республики сделал неожиданное признание. По его словам, Башкирия так и не научилась удерживать гостей — чтобы они останавливались, ночевали и оставляли деньги. Инфраструктура не готова конвертировать поток в доход.

Хабиров пообещал развивать туристическую инфраструктуру. Без уточнений — когда, на что и за чей счёт.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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