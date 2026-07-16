Башкирии простили 120 млн рублей долга перед федеральным бюджетом

23:21, 16 июл 2026

Правительство России списало Башкортостану 120 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Республика оказалась в числе девяти регионов, получивших такую привилегию.

Вместе с Башкирией долги простили Республике Алтай, Чечне, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областям. Общая сумма списания для всей девятки — 8,37 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил решение тем, что регионы вкладывали собственные деньги в инфраструктуру, коммуналку, переселение из аварийного жилья и обновление транспорта. Освободившиеся средства они смогут направить на новые проекты.

Башкирия получила лишь 1,4% от общего объёма списания, при том что в целом по стране в этом году регионам уже обнулили 286 млрд рублей долга. Число субъектов, воспользовавшихся программой, достигло 71.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru