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    В Башкирии в течение 4 лет построят 12 новых электроподстанций

    slavin Сегодня, 11:5051
    В Башкирии в течение 4 лет построят 12 новых электроподстанций
    В рамках реализации программы развития электроэнергетики Башкортостана в период с 2019 по 2023 годы в республике появятся 12 новых подстанций, сообщил министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин.

    Специалисты запланировали также проведение линий электропередач на 35 и 110 кВ, а также реконструкцию 14 уже действующих подстанций. При этом при построении планов эксперты учитывали реальные потребности с «запасом» для реализации инвестпроектов. Для отлаженной работы в сфере энергетики в Зауралье сформируют системообразующую сеть.

    Подстанции, которые построят в ближайшие годы, будут обладать мощностью от 35 до 500 кВ. Так, в близи Сибая появятся две подстанции на 110 кВ и одна на 500 кВ. Еще одно сооружение мощностью в 110 кВ возведут в Хайбуллинском районе. В ближайшее время специалисты займутся определением конкретных мест для будущих объектов, разработкой схем прохождения линий и вопросами отведения земель и источников финансирования.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Сибай, Хайбуллинский район

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