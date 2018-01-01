В Чекмагушевском районе построят комбикормовый завод

По плану аграриев, новый завод должен заработать в октябре текущего года. Также в районе строят коровник на 1500 голов. Ферма в селе Юмашево – лидер района по производству молока. Строительство важных сельскохозяйственных объектов осуществляется на собственные средства кооператива сельхозпроизводителей. Украшение на шее коровы – ее база данных. С помощью этого прибора Дильбар Миндиярова узнает информацию о своих подопечных. Она отвечает за родильное отделение для коров. После отела еще 5 дней они учатся давать молоко и переходят в доильный блок. Общий надой фермы – 295 центнеров в сутки.
Дильбар Миндиярова, доярка:
Среди почти 1000 голштинских коров дойных – 500. Строительство коровника позволит создать новые рабочие места. Также на ферме действует программа искусственного осеменения. Это позволяет выращивать свой молодняк, а не покупать у зарубежных производителей.
Айрат Юсупов, главный зоотехник:
Один из главных проектов района – строительство комбикормового завода. Внедрение новейших технологий увеличит производство в 5 раз. Компьютер даст точность расчетов в смешивании зерновых, отсюда сбалансированность корма. Такая масштабная стройка обойдется примерно в 70 миллионов рублей. Сейчас аграрии готовят документы на федеральную субсидию, чтобы возместить часть расходов на оборудование комплекса.
До запуска нового производства все 5 бункеров должны быть заполнены зерном. Вместимость только одного из них достигает 500 тонн.
Борис Данилов, главный агроном:
Новые объекты – звенья одной цепочки: расширение предприятий животноводства приведет к увеличению потребности в кормах, а появление новых рабочих мест позволит сохранить молодых специалистов на селе.
Автор: Динара Таймасханова
Источник: https://bash.news/
Дильбар Миндиярова, доярка:
«Моя работа мне очень нравится, с детства люблю скотоводство. С утра в 4 встаю, в половине шестого начинается работа моя, в 7 заканчивается, где-то 40 голов дою».
Среди почти 1000 голштинских коров дойных – 500. Строительство коровника позволит создать новые рабочие места. Также на ферме действует программа искусственного осеменения. Это позволяет выращивать свой молодняк, а не покупать у зарубежных производителей.
Айрат Юсупов, главный зоотехник:
«Мы не покупаем за границей, это очень дорого. Мы купили в прошлом году из Германии, у них средний удой совсем низкий – 24 литра. А мы выращивали молодняк, наши нетели 30-35 литров дали».
Один из главных проектов района – строительство комбикормового завода. Внедрение новейших технологий увеличит производство в 5 раз. Компьютер даст точность расчетов в смешивании зерновых, отсюда сбалансированность корма. Такая масштабная стройка обойдется примерно в 70 миллионов рублей. Сейчас аграрии готовят документы на федеральную субсидию, чтобы возместить часть расходов на оборудование комплекса.
До запуска нового производства все 5 бункеров должны быть заполнены зерном. Вместимость только одного из них достигает 500 тонн.
Борис Данилов, главный агроном:
«С появлением завода проблем меньше станет. Горох у нас в одной бригаде, пшеница в другой бригаде, ячмень тоже. Придется гонять погрузчик по разным бригадам. А сейчас в одной точке мы сразу заполняем бункеры, горох 500 тонн будет, 1000 тонн ячменя, пшеница 500 тонн и овес 500 тонн, 5 банок там стоит».
Новые объекты – звенья одной цепочки: расширение предприятий животноводства приведет к увеличению потребности в кормах, а появление новых рабочих мест позволит сохранить молодых специалистов на селе.
Автор: Динара Таймасханова
Источник: https://bash.news/
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Метки: Чекмагушевский район