В Чекмагушевском районе построят комбикормовый завод

«Моя работа мне очень нравится, с детства люблю скотоводство. С утра в 4 встаю, в половине шестого начинается работа моя, в 7 заканчивается, где-то 40 голов дою».

«Мы не покупаем за границей, это очень дорого. Мы купили в прошлом году из Германии, у них средний удой совсем низкий – 24 литра. А мы выращивали молодняк, наши нетели 30-35 литров дали».

«С появлением завода проблем меньше станет. Горох у нас в одной бригаде, пшеница в другой бригаде, ячмень тоже. Придется гонять погрузчик по разным бригадам. А сейчас в одной точке мы сразу заполняем бункеры, горох 500 тонн будет, 1000 тонн ячменя, пшеница 500 тонн и овес 500 тонн, 5 банок там стоит».