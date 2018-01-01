В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще

В Башкирии аграриям на приобретение ГСМ выделят 177 млн рублей

В связи с ростом цен на топливо правительство РФ выделило из резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии регионам для приобретения не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для проведениях полевых работ.