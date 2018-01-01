В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще

Жителям Башкирии будет проще приобрести лес для индивидуального строительства либо заготовки дров. Срок заключения договоров сокращен в два раза — с четырех месяцев до двух, в рамках реализации проекта «Бережливое правительство». Об этом сообщили в Минлесхозе РБ.
Граждане, чье имущество пострадало от пожара или стихийных бедствий, имеют внеочередное право на получение древесины, напомнили в ведомстве.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Граждане, чье имущество пострадало от пожара или стихийных бедствий, имеют внеочередное право на получение древесины, напомнили в ведомстве.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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