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    В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще

    slavin Сегодня, 15:5967
    В Башкирии процедура приобретения леса для строительства станет проще
    Жителям Башкирии будет проще приобрести лес для индивидуального строительства либо заготовки дров. Срок заключения договоров сокращен в два раза — с четырех месяцев до двух, в рамках реализации проекта «Бережливое правительство». Об этом сообщили в Минлесхозе РБ.

    Граждане, чье имущество пострадало от пожара или стихийных бедствий, имеют внеочередное право на получение древесины, напомнили в ведомстве.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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