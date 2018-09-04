В Башкирии повысился среднемесячный прожиточный минимум

В Башкирии вырос прожиточный минимум. Правительство официально утвердило суммы на второй квартал 2018 года.
Среднемесячная величина прожиточного минимума теперь составляет 9 014 рублей. Это почти на 400 рублей больше, чем в первом квартале. Для отдельных социальных групп населения суммы другие.Так, для трудоспособного населения эта сумма составляет 9 552 рублей, для детей – 9 182 рубля, для пенсионеров – 7 315 рублей.Напомним, прожиточный минимум формируется исходя их цен на продукты и товары из потребительской корзины. Эта сумма учитывается при расчете пособий.
Источник: http://ufatime.ru/
Среднемесячная величина прожиточного минимума теперь составляет 9 014 рублей. Это почти на 400 рублей больше, чем в первом квартале. Для отдельных социальных групп населения суммы другие.Так, для трудоспособного населения эта сумма составляет 9 552 рублей, для детей – 9 182 рубля, для пенсионеров – 7 315 рублей.Напомним, прожиточный минимум формируется исходя их цен на продукты и товары из потребительской корзины. Эта сумма учитывается при расчете пособий.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.