Глава республики Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса и требует увеличения производства продукции.
Руководитель региона отметил, что по запасам древесины республика занимает четвертое место: леса занимают более 40% территории, по объемам посадки леса – первое место в ПФО. Однако доля продукции лесопромышленного комплекса в структуре промышленного производства составляет всего лишь 1,6%, а нужно довести до 3%.
Как сказал Рустэм Хамитов, часть лесопромышленного комплекса в объёме доходов консолидированного бюджета составила полпроцента или чуть более 1 млрд рублей. Причем налоговые поступления в основном идут от производств по переработке бумаги, бумажных изделий и обработке древесины. Но по объему отгрузки регион находится на пятом месте, а по удельному показателю эффективности – вообще на 13 месте в округе.
«Мы «зарабатываем» всего 1,5 тысячи рублей на кубометр древесины. Хотя реально даже кругляк сегодня продают по цене в два-три раза дороже. Вот до чего уже дохозяйствовались!», - возмутился глава Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
Руководитель региона отметил, что по запасам древесины республика занимает четвертое место: леса занимают более 40% территории, по объемам посадки леса – первое место в ПФО. Однако доля продукции лесопромышленного комплекса в структуре промышленного производства составляет всего лишь 1,6%, а нужно довести до 3%.
Как сказал Рустэм Хамитов, часть лесопромышленного комплекса в объёме доходов консолидированного бюджета составила полпроцента или чуть более 1 млрд рублей. Причем налоговые поступления в основном идут от производств по переработке бумаги, бумажных изделий и обработке древесины. Но по объему отгрузки регион находится на пятом месте, а по удельному показателю эффективности – вообще на 13 месте в округе.
«Мы «зарабатываем» всего 1,5 тысячи рублей на кубометр древесины. Хотя реально даже кругляк сегодня продают по цене в два-три раза дороже. Вот до чего уже дохозяйствовались!», - возмутился глава Башкирии.
Источник: http://ufatime.ru/
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