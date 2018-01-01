Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус

Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года

Статистика показывает, что в России средний срок эксплуатации нового автомобиля составляет около 4,5 лет. При этом владельцы престижных автомобилей меняют их чаще, чем собственники машин эконом-класса.