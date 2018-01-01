Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закупке транспорта для регионов. Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус.
Автопарк республиканской «скорой» пополнят машины класса В (автомобиль экстренной медпомощи) российского производства, изготовленные на заводах «УАЗ» и «ГАЗ», говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.
Для школьников РБ приедут 13 автобусов вместимостью до 12 человек; шесть — до 20 человек; 21 — вместимостью до 24 человек и один автобус рассчитан на более 30 человек.
За счет новых машин собираются обновить имеющийся автопарк и избавиться от старого транспорта, у которого истек срок эксплуатации.
Всего в субъекты РФ поставят 895 автомобилей скорой медпомощи и 1327 школьных автобусов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Автопарк республиканской «скорой» пополнят машины класса В (автомобиль экстренной медпомощи) российского производства, изготовленные на заводах «УАЗ» и «ГАЗ», говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.
Для школьников РБ приедут 13 автобусов вместимостью до 12 человек; шесть — до 20 человек; 21 — вместимостью до 24 человек и один автобус рассчитан на более 30 человек.
За счет новых машин собираются обновить имеющийся автопарк и избавиться от старого транспорта, у которого истек срок эксплуатации.
Всего в субъекты РФ поставят 895 автомобилей скорой медпомощи и 1327 школьных автобусов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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