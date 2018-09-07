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    Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации

    slavin Сегодня, 11:32140
    Из бюджета Башкирии пожилым ветеранам труда будут выплачиваться ежемесячные денежные компенсации
    Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал закон, гарантирующий социальную поддержку пожилым людям, независимо от выхода на пенсию. Так, республика из собственных средств будет выплачивать женщинам-ветеранам старше 55 лет и мужчинам, перешагнувшим 60-летний рубеж и имеющим ветеранский статус различные льготы.

    Пожилые ветераны труда будут получать ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячные денежные выплаты. Ежемесячные выплаты будут получать и ветераны с продолжительным стажем работы. Доплаты к пенсии станут выплачивать ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги.

    Напомним, глава государства Владимир Путин заявил о необходимости сохранения федеральных пенсионных льгот. С инициативой о сохранении соответствующих мер социальной поддержки на региональном уровне выступили депутаты фракции «Единая Россия» в башкирском парламенте.

    7 сентября 2018 года закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» был принят парламентариями сразу в трёх чтениях.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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