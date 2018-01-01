В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия





Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд рублей, при успешной реализации в регионе появится 247 новых рабочих мест.



Первый проект – строительство тепличного блока на 1,5 гектара в селе Кисак-Каин Янаульского района. ООО Тепличный комбинат «Янаульский» готово вложить 214 млн рублей, чтобы к концу 2019 году запустить дополнительное производство овощей на закрытом грунте.ООО «ЭлКом» предложило запустить в посёлке Зубово под Уфой строительный завод «БИТ» на 213 рабочих мест. Этот проект стал вторым в списке. Предприятие будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеемные коробки, металлоконструкции. Сумма инвестиций составит 651 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 213.Третий отобранный проект – строительство молочно-торговой фермы на тысячу голов в селе Уйбулатово Чекмагушевского района. После выхода на проектную помощность ферма сможет производить больше 15 тысяч тонн молока.

Источник: В Башкирии отобрали три новых предприятия для включения в список приоритетных. Инвесторам власти обещают помощь в оформлении документов и преференции.Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд рублей, при успешной реализации в регионе появится 247 новых рабочих мест.Первый проект – строительство тепличного блока на 1,5 гектара в селе Кисак-Каин Янаульского района. ООО Тепличный комбинат «Янаульский» готово вложить 214 млн рублей, чтобы к концу 2019 году запустить дополнительное производство овощей на закрытом грунте.ООО «ЭлКом» предложило запустить в посёлке Зубово под Уфой строительный завод «БИТ» на 213 рабочих мест. Этот проект стал вторым в списке. Предприятие будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеемные коробки, металлоконструкции. Сумма инвестиций составит 651 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 213.Третий отобранный проект – строительство молочно-торговой фермы на тысячу голов в селе Уйбулатово Чекмагушевского района. После выхода на проектную помощность ферма сможет производить больше 15 тысяч тонн молока.Источник: http://ufatime.ru/

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