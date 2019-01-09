На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации

— Эта информация появляется не впервые, — сообщил начальник Центра Артур Чингизов. — Список опубликовали на одной из площадок госзакупок. Заказчиком выступило ГКУ «УПРДОР — Приуралье».

Информацию прокомментировали в Центре автоматизированной фиксации.Со слов представителя ГИБДД по Башкирии, с республиканскими камерами работа налажена: все — от фотофиксации нарушения до «письма счастья» — оплачивает региональный бюджет. Кто будет обслуживать новые камеры, пока неясно. Возможно, в будущем Федеральное дорожное управление передаст камеры в ведение региональных властей, но процесс этот длительный.