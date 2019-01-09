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» » На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации

На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации

Добавлено: 09.01.19
Просмотров: 142
Рубрика: Экономика
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На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации
Информацию прокомментировали в Центре автоматизированной фиксации.
— Эта информация появляется не впервые, — сообщил начальник Центра Артур Чингизов. — Список опубликовали на одной из площадок госзакупок. Заказчиком выступило ГКУ «УПРДОР — Приуралье».
Со слов представителя ГИБДД по Башкирии, с республиканскими камерами работа налажена: все — от фотофиксации нарушения до «письма счастья» — оплачивает региональный бюджет. Кто будет обслуживать новые камеры, пока неясно. Возможно, в будущем Федеральное дорожное управление передаст камеры в ведение региональных властей, но процесс этот длительный. 
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