Служба занятости Башкирии будет работать по единым требованиям
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В 2019 году стартует проект по организации работы служб занятости по единым требованиям. Данный проект будет запущен в 16 регионах, в том числе в Башкирии. Расходы бюджета одного региона составят около 40 млн рублей.
До 1 июля 2019 года Минтруд и Роструд разработают и утвердят стандарт центра занятости населения. Он определит единые требования к мотивации сотрудников, программам переобучения, регламенту работы и помещениям.
Республика Башкортостан на данные цели получит около 40 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Кроме Башкирии, в список регионов, где будет проведен эксперимент вошли: Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.
Фото: Интернет.появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации
До 1 июля 2019 года Минтруд и Роструд разработают и утвердят стандарт центра занятости населения. Он определит единые требования к мотивации сотрудников, программам переобучения, регламенту работы и помещениям.
Республика Башкортостан на данные цели получит около 40 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Кроме Башкирии, в список регионов, где будет проведен эксперимент вошли: Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.
Фото: Интернет.появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации
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