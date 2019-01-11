В Башкирии появятся складской комплекс и предприятие по производству лифтов

Мансур Латипов, руководитель инвестиционного проекта:



«Мы развиваем экспорт зерновых, наше предложение со стороны «Шаранагрограз» – создать пилотный проект по экспорту зерновых в Китай, в свободную экономическую зону. Для этого там создан совместно другой проект, будет очень перспективное направление».