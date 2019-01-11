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В Башкирии появятся складской комплекс и предприятие по производству лифтов

Добавлено: 11.01.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии появятся складской комплекс и предприятие по производству лифтов
В уфимской Шакше может появиться складской комплекс на 10 тысяч квадратных метров. О такой возможности заявили сегодня на традиционном «Инвестчасе» под председательством Радия Хабирова. Главе региона рассказали также о планах реализации проекта по производству лифтов в Стерлитамаке.
Уже в этом году планируется выпуск 500 подъемников. А вот компания «Шаранагрогаз» собирается вложить в республику 225 миллионов рублей, проведя реконструкцию старых зданий, расширив посевные площади. Продукцию планируют поставлять в китайскую провинцию Чунцин.
Мансур Латипов, руководитель инвестиционного проекта:
«Мы развиваем экспорт зерновых, наше предложение со стороны «Шаранагрограз» – создать пилотный проект по экспорту зерновых в Китай, в свободную экономическую зону. Для этого там создан совместно другой проект, будет очень перспективное направление».
Автор: Максим Окунев

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