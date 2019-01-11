Детскую поликлинику на 300 мест в Туймазах планируют сдать к 100-летию Башкирии
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Строительство новой детской поликлиники в Туймазах идет с опережением сроков. Как рассказали в Минздраве РБ, сейчас строители приступили к внутренней отделке – штукатурке стен, электромонтажным и вентиляционным работам. Каркас и крыша полностью готовы, все сети (водоснабжение, отопление, канализация) тоже. Фасад утеплен на 50%.
Отметим, что поликлиника будет располагаться на территории Туймазинской центральной районной больницы. Она будет рассчитана на 300 посещений в смену. Кстати, объект входит в число тех, что будут сданы к 100-летию Республики Башкортостан.
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Отметим, что поликлиника будет располагаться на территории Туймазинской центральной районной больницы. Она будет рассчитана на 300 посещений в смену. Кстати, объект входит в число тех, что будут сданы к 100-летию Республики Башкортостан.
Вам будет интересно: в городе Туймазы одна из местных чебуречных организовала бесплатные обеды для пенсионеров
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