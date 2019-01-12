В Бирском районе в одной из деревень установили лампы освещения

- Уличное освещение—это вопрос комфорта жизни, ее безопасности,—пояснил глава Бахтыбаевского сельсовета Радик Хасанов. —Об этом говорил и врио главы рес-публики Радий Хабиров. Он же предложил возобновить программу по его модернизации, которая действовала с 2011 по 2015 год.

Источник: администрация Бирского района





В деревне Вязовка Бирского района отремонтировали одну энергосберегающую лампу, установили еще одну - новую, а на автоматический электросчетчик поставили реле времени.Инновация по-бахтыбаевски позволит не только оптимизировать режим освещения, но и сэкономить дорогостоящие киловатты — в пределах 20-30 процентов. Оборудование приобрели и выполнили монтаж за счет средств из местного бюджета. Кое-что осталось с ушедшего года. Но, по словам главы сельского поселения, о завершении работ говорить еще рано. На нынешний год заложили еще 200 тысяч на расходы по данной статье. На эти же цели направят 50 тысяч, полученных в качестве приза в конкурсе «Самое красивое село Башкортостана».Не сказать, что деревни ночью утопают в огнях, но фонари горят по графику на каждом третьем-четвертом столбе: с шести вечера до полуночи и с шести до восьми утра. В Вязовке до сей поры функцию таймера исполнял пенсионер Иван Ананьевич Ляпустин, многие годы проработавший водителем в местном колхозе. Дядя Ваня, как зовут его односельчане, жечь электроэнергию попусту не будет, но с годами ему уже тяжеловато справляться с такой нагрузкой. Сейчас человеческий фактор в уличном освещении полностью исключен. Реле времени также установили на улицах в Бахтыбаево и Баженово.