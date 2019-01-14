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Жители Башкирии могут получить компенсацию при переходе на цифровое телевидение

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 131
Рубрика: Экономика
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Жители Башкирии могут получить компенсацию при переходе на цифровое телевидение
В этом году Башкирия, как и Россия в целом, переходит на цифровое вещание. Как рассказал руководитель Агентства по печати и СМИ республики, отключение аналогового вещания запланировано на 3 июня 2019 года.

Мелкоедов пояснил, что изменения коснутся тех, кто до сих пор пользуется антеннами, а также тех, у кого старый телевизор, не способный принять цифровой сигнал (до 2013 года выпуска).

Рекомендации по выбору нужной антенны есть на сайте РТРС; что касается старых телевизоров, к ним можно подключить специальную приставку – ее стоимость составляет около 800 рублей. Если же дом не попадает в зону вещания цифрового телевидения, его жителям придется подключать спутниковую тарелку (а это около 5 тысяч рублей). По подсчетам властей, вне зоны доступа в Башкирии останется 691 населенный пункт, еще в 475 сигнал будет отсутствовать частично (всего там живет около 160 тысяч человек). В наибольшей степени это коснется Белорецкого, Бурзянского, Зинанчуринского, Баймакского и Зилаирского районов.

При переходе на цифровое телевидение люди получат бесплатный доступ к 20 каналам. Услуга подключения будет тоже бесплатной, но тем, кому нужно будет купить приставку (если телевизор старый) или заменить антенну (если она не подходящая), республика выделит компенсации. Как сообщил Мелкоедов, их будут выплачивать получателям ежемесячного пособия на ребенка и получателям доплаты к пенсии. Они смогут рассчитывать на суммы до 1 тысячи рублей. Для их получения, по словам главы агентства, после покупки приставки нужно обратиться с заявлением в Минтруда РБ.
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