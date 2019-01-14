В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы
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В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы. Как сообщили в Гострансе РБ, на объекте круглосуточно работают бригады компании «Башкиравтодор» с 48 машинами.
Зимой дорожные строители работают над возведением земляного полотна. Ежесуточно здесь укладывается 3,5 тыс. кубометров грунта. Для будущего моста завозятся арочные конструкции.
Объезд Караидели с мостом через Уфу – часть реконструируемой дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока, считающегося депрессивным субрегионом.
Происшествия: в Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину
Зимой дорожные строители работают над возведением земляного полотна. Ежесуточно здесь укладывается 3,5 тыс. кубометров грунта. Для будущего моста завозятся арочные конструкции.
Объезд Караидели с мостом через Уфу – часть реконструируемой дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока, считающегося депрессивным субрегионом.
Происшествия: в Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину
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