Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы

В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 60
Рубрика: Экономика
Теги: Караидельский район
Комментарии (0)
В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы
В Караидельском районе продолжается строительство обхода райцентра с мостом через реку Уфы. Как сообщили в Гострансе РБ, на объекте круглосуточно работают бригады компании «Башкиравтодор» с 48 машинами.

Зимой дорожные строители работают над возведением земляного полотна. Ежесуточно здесь укладывается 3,5 тыс. кубометров грунта. Для будущего моста завозятся арочные конструкции.

Объезд Караидели с мостом через Уфу – часть реконструируемой дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока, считающегося депрессивным субрегионом.

Происшествия: в Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Строительство моста через реку Уфа в Караидельском районе могут завершить уже в октябре
Общество
Строительство моста через реку Уфа в Караидельском районе могут завершить уже в октябре
В Башкирии планируют строить Западный обход райцентра Толбазы
ЖКХ
В Башкирии планируют строить Западный обход райцентра Толбазы
В Караидельском районе отсутствие зимней резины привело к ДТП
Происшествия
В Караидельском районе отсутствие зимней резины привело к ДТП
В Караидельском районе в 2019 году построят еще один мост через реку Уфимку
Общество
В Караидельском районе в 2019 году построят еще один мост через реку Уфимку
В Бирске и Караидели демонтировали понтонные мосты через Белую
Общество
В Бирске и Караидели демонтировали понтонные мосты через Белую
Движение по старому Бельскому мосту в Уфе открыто
Общество
Движение по старому Бельскому мосту в Уфе открыто
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
Происшествия
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
В Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину
Происшествия
В Караидельском районе мужчина совершил разбойное нападение на женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: