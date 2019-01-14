ГУП «Издательство Башкортостан» могут поделить на несколько предприятий
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ГУП «Издательство Башкортостан», находящееся в стадии банкротства, может быть поделено на несколько предприятий. В повестку собрания кредиторов ГУП, которое назначено на 18 января, включен вопрос о замещении активов должника путем создания на базе его имущества одного или нескольких акционерных обществ.
Кроме того, акционерам предложено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. Напомним, эта стадия была проигнорирована кредиторами в 2018 году — они предпочли перейти из внешнего наблюдения сразу в конкурсное производство.
Кроме того, акционерам предложено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению. Напомним, эта стадия была проигнорирована кредиторами в 2018 году — они предпочли перейти из внешнего наблюдения сразу в конкурсное производство.
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