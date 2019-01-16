В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей

— Обязательно нужно использовать энергосберегающие технологии. Если энергосбережения не будет, это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, — подчеркнул врио Главы республики Радий Хабиров, проводивший заседание президиума.

На заседании президиума правительства РБ в Доме Республики заместитель министра ЖКХ РБ Юрий Палтусов представил проект программы по улучшению систем наружного освещения населённых пунктов. Для участия в ней муниципалитеты должны будут оформить соответствующие заявки, определить стоимость работ. При этом необходимо софинансирование расходов из местных бюджетов не менее чем на 10 процентов, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня По его словам, в 2019 году из республиканского бюджета предполагается выделить 583,7 миллиона рублей. С учётом софинансирования сумма составит 642 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на монтаж опор освещения, прокладку проводов и установку светильников. Всего до 2024 года в населённых пунктах планируется установить порядка 140 тысяч светильников, сообщает пресс-служба правительства РБ.Вам будет интересно: ГУП «Издательство Башкортостан» могут поделить на несколько предприятий