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Чекмагушевский район оказался в лидерах по производству молока

Добавлено: 17.01.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Чекмагушевский район
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Чекмагушевский район оказался в лидерах по производству молока
# Тайтл

Лидерство по надоям молока в регионе удерживают аграрии из Чекмагушевского района. По состоянию на 16 января они произвели 1934 тонны молока.

Сообщается, что количество произведенного молока на 65 тонн больше, чем годом ранее. В день надаивают по 128 тонн молока или почти 18 кг от каждой коровы. После Чекмагушевского района идет Стерлитамакский, которые получили 1424 тонны молока.

Тройку лидеров замыкает Дюртюлинский район, который произвел 1342 тонны молока. Всего по республике было произведено 24,5 тысяч тонн молока. Это на 383 тонны больше, чем в прошлом году.
Фото: Интернет

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