Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца
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Башкирия получит транш на пособия за первенца. Из федерального бюджета республике выделят 2,6 млрд рублей на реализацию программы выплат ежемесячных пособий.
Напомним, с 2018 года малоимущим семьям Башкирии, в которых родился первый ребенок, платят по 9 182 рубля в месяц (региональный прожиточный минимум на ребенка), пока ребенку не исполнится полтора года.
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Сумма пособий в этом случае чуть меньше – 8 993 рубля в месяц. Среднедушевой доход многодетной семьи рассчитывается так: общую сумму доходов членов семьи (мама, папа, дети) за последние 3 календарных месяца нужно разделить на 3, а полученное число разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если итоговая сумма меньше 8 975 рублей, то семья имеет право на получение данной меры социальной поддержки.Добавим, что в прошлом году пособие на первенца в Башкирии оформили 5 709 семей. В общей сложности им выплатит 384,2 млн рублей.Пособия за третьего и последующего ребенка в республике получают больше 5 тысяч семей. Сумма выплат для них составила 367,7 млн рублей.
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