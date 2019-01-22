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Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца

Добавлено: 22.01.19
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Рубрика: Экономика
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Башкирии получит из федерального бюджета транш в 2,6 млрд рублей на пособия за первенца

Башкирия получит транш на пособия за первенца. Из федерального бюджета республике выделят 2,6 млрд рублей на реализацию программы выплат ежемесячных пособий.

Напомним, с 2018 года малоимущим семьям Башкирии, в которых родился первый ребенок, платят по 9 182 рубля в месяц (региональный прожиточный минимум на ребенка), пока ребенку не исполнится полтора года.

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В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ подчеркивают, что право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом не более 14 328 рублей. Он рассчитывается по следующей формуле: общую сумму доходов всей семьи (мама, папа, ребенок) за 12 месяцев разделить на 12, полученную сумму поделить на количество членов семьи (включая новорожденного). Если полученная сумма меньше 14 328 рублей, семья может рассчитывать на пособие. Аналогичные выплаты положены семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Для них из федерального бюджета выделено 650 млн рублей, из республиканского – 102 млн.

Сумма пособий в этом случае чуть меньше – 8 993 рубля в месяц. Среднедушевой доход многодетной семьи рассчитывается так: общую сумму доходов членов семьи (мама, папа, дети) за последние 3 календарных месяца нужно разделить на 3, а полученное число разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если итоговая сумма меньше 8 975 рублей, то семья имеет право на получение данной меры социальной поддержки.Добавим, что в прошлом году пособие на первенца в Башкирии оформили 5 709 семей. В общей сложности им выплатит 384,2 млн рублей.Пособия за третьего и последующего ребенка в республике получают больше 5 тысяч семей. Сумма выплат для них составила 367,7 млн рублей.

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