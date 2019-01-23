В России утверждены Единые рекомендации по оплате труда бюджетников на 2019 год

По словам специалистов, Единые рекомендации разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ с целью обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников бюджетной сферы.



В частности, в документе есть следующие положения.



Соотношение средней зарплаты работников организации и ее руководства (директор, замы, главный бухгалтер) должно быть не более одного к шести.



Зарплата работника должна зависеть от его квалификации: по мере прохождения курсов, переквалификации, обучения и роста стажа, получения почетных званий сотрудник должен получать больше.В 2019 году должно сохраняться соотношение между зарплатами бюджетников и средней зарплатой в регионе, которое было зафиксировано в майских указах президента России от 2012 года.Оклады работников образования должны составлять 70 процентов от зарплаты, работников здравоохранения — 55-60 процентов, культуры — 50-55 процентов.Труд работника в выходные, праздничные и нерабочие дни должен оплачиваться в двойном размере. Либо за него должны давать оплачиваемый отгул.У работников организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, районные надбавки и коэффициенты должны начисляться сверх МРОТ и зарплаты в целом.Кроме того, вводится показатель «выполнение квоты по приему на работу инвалидов» для оценки результативности работы руководителя и назначения ему стимулирующих выплат.Распространяются эти рекомендации на зарплаты 13,7 миллиона бюджетников — врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы. Принятый документ носит рекомендательный характер.