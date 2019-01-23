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В Уфе на ремонт моста в микрорайоне Шакша выделят около 64 млн рублей

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 91
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе на ремонт моста в микрорайоне Шакша выделят около 64 млн рублей

Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы заказывает разработку капитального ремонта моста через реку Уфа в микрорайоне Шакша за 63,9 млн рублей. 
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Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок. Прием заявок стартовал 25 декабря прошлого года и завершился 21 января текущего года, сообщает Новости Башкирии сегодня.  

Работы будут профинансированы за счет регионального и городского бюджетов. Так, из казны Башкирии выделяется 62 млн рублей, средства Уфы – 1,9 млн рублей. В общем объеме НДС составит 10,6 млн рублей, говорится в документах.

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