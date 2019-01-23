В Уфе на ремонт моста в микрорайоне Шакша выделят около 64 млн рублей
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Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы заказывает разработку капитального ремонта моста через реку Уфа в микрорайоне Шакша за 63,9 млн рублей.Новости Башкирии сегодня.
Работы будут профинансированы за счет регионального и городского бюджетов. Так, из казны Башкирии выделяется 62 млн рублей, средства Уфы – 1,9 млн рублей. В общем объеме НДС составит 10,6 млн рублей, говорится в документах.
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