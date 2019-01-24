Китайцы вложат свои деньги в строительство трех мостов в Уфе

Три новых моста планируют построить в Уфе. Сегодня этот вопрос обсудили с китайскими инвесторами в Госкомитете республики по транспорту и дорожному хозяйству. Большой интерес вызывает строительство моста в сторону улицы Интернациональной, который соединит потоки из Черниковки через Михайловку к трассе М7.

Тимур Мухаметьянов, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан:

«Договорились, что в течение двух последующих недель мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы отобразим возможности, финансовые составляющие, технические характеристики строительства этих мостов».

Второй мост – из Демы в Нижегородку и по трассе Уфа – Аэропорт через Кузнецовский затон на улицу Менделеева. По проекту в эксплуатацию мосты будут введены через 3 года.