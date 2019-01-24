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Китайцы вложат свои деньги в строительство трех мостов в Уфе

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 24
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Китайцы вложат свои деньги в строительство трех мостов в Уфе

Три новых моста планируют построить в Уфе. Сегодня этот вопрос обсудили с китайскими инвесторами в Госкомитете республики по транспорту и дорожному хозяйству. Большой интерес вызывает строительство моста в сторону улицы Интернациональной, который соединит потоки из Черниковки через Михайловку к трассе М7.

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Второй мост – из Демы в Нижегородку и по трассе Уфа – Аэропорт через Кузнецовский затон на улицу Менделеева. По проекту в эксплуатацию мосты будут введены через 3 года.

Тимур Мухаметьянов, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан:
«Договорились, что в течение двух последующих недель мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы отобразим возможности, финансовые составляющие, технические характеристики строительства этих мостов». 

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