Китайцы вложат свои деньги в строительство трех мостов в Уфе
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Три новых моста планируют построить в Уфе. Сегодня этот вопрос обсудили с китайскими инвесторами в Госкомитете республики по транспорту и дорожному хозяйству. Большой интерес вызывает строительство моста в сторону улицы Интернациональной, который соединит потоки из Черниковки через Михайловку к трассе М7.
Тимур Мухаметьянов, председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан:
«Договорились, что в течение двух последующих недель мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы отобразим возможности, финансовые составляющие, технические характеристики строительства этих мостов».
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