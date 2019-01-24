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В Башкирии спасателям передали новый снегоболотоход

Добавлено: 24.01.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии спасателям передали новый снегоболотоход

В Уфе Госкомитет Башкирии по ЧС 24 января передал спасателям республики новый снегоболотоход. По данным пресс-службы ведомства, эта техника позволит повысить оперативность проведения поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в труднодоступной местности, сообщает Новости Башкирии сегодня.

«Снегоболотоход приобретен в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории РБ до 2030 года. Машина станет незаменимым помощником для спасателей при проведении поисковых мероприятий в болотистых и горных районах, в местностях с глубоким снежным покровом, а также на грунте с низкой грузонесущей способностью», — сообщили в Госкомитете.
Для добровольной пожарной охраны и Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС уже передано 65 пожарных полуприцепов, три пожарных автоцистерны, один автомобиль первой помощи, девять снегоходов и пять лодок с навесными моторами. Кроме того, в рамках Стратегии открыты пожарные депо в селе Зилаир Зилаирского района, в селе Верхний Авзян Белорецкого района, а также в селе Темясово Баймакского района.

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