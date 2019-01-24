В Башкирии по программе газификации планируют подключить 11 тысяч домовладений
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В 2019 году объем финансирования программы газификации составит один миллиард 77 миллионов рублей. Мероприятия в рамках этой программы финансируются за счет средств специальных надбавок (наценки тарифа для газопотребляющих организаций), сообщили в Госкомитете РБ по строительству и архитектуре.
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— Программой предусмотрено проектирование и строительство на 72 объектах газоснабжения и газопотребления, что позволит ввести в эксплуатацию 152 километра газопроводов, подключить к газу более 11 тысяч домовладений и обеспечить надежность существующих газовых сетей, — прокомментировал заместитель председателя Госстроя РБ Артем Ковшов.Проектирование и строительство объектов газоснабжения и газопотребления планируется в Агидели, Белебее, Ишимбае, Октябрьском, Сибае, Стерлитамаке, Уфе, а также в Абзелиловском, Архангельском, Аскинскинском, Балтачевском, Белорецком, Благоварском, Бурзянском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Калтасинском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Татышлинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Чишминском и Чекмагушевском районах республики.
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