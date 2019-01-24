В Кушнаренковском районе на строительство крупного животноводческого комплекса планируют затратить 9,6 млрд рублей
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В этом году в Кушнаренковском районе начнется строительство крупного животноводческого комплекса на 7000 голов дойного стада. Инициатором инвестпроекта является ООО «Башкир-молоко», входящее в группу компаний «Таврос». Объем инвестиций планируется на уровне 9,6 млрд рублей, из них 30% — собственные средства компании, 70% — заемные? сообщает Новости Башкирии сегодня.
И.о. заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал, что это амбициозный и трудный проект, который позволит опробовать ряд новшеств, которых еще не было в России. На фермы будут завозиться коровы молочного направления датской породы. Переговоры с датской стороной уже тоже проведены. «После того, как республика уже начала строительство крупных животноводческих комплексов, свой активный интерес начали проявлять и инвесторы, которые занимаются переработкой молока, и они хотят строить на территории Башкирии молочные заводы», — отметил Ильшат Фазрахманов. «В Кушнаренковском районе под нужды животноводческого комплекса выделят более 10 тысяч гектаров. Завтра представители инвесторов встретятся с населением, где разъяснят все плюсы строительства нового животноводческого комплекса», — рассказал и.о. главы администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.
Кстати, он только сегодня приступил к исполнению своих обязанностей, и, как сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров, сразу получил такой подарок в виде крупного инвестпроекта для района. Руководитель Башкортостана одобрил идею реализации данного инвестпроекта.
Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики совместно с инвестором проработать все детали строительства крупного животноводческого комплекса, чтобы в конце марта выйти на подписание инвестсоглашения.
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