В Кушнаренковском районе на строительство крупного животноводческого комплекса планируют затратить 9,6 млрд рублей

В этом году в Кушнаренковском районе начнется строительство крупного животноводческого комплекса на 7000 голов дойного стада. Инициатором инвестпроекта является ООО «Башкир-молоко», входящее в группу компаний «Таврос». Объем инвестиций планируется на уровне 9,6 млрд рублей, из них 30% — собственные средства компании, 70% — заемные? сообщает Новости Башкирии сегодня.



Генеральный директор «Башкир – молоко» Кирилл Ершов на традиционном «Инвестчасе» рассказал, что с каждой коровы они планируют надаивать почти по 11 тысяч литров молока в год, всего 75 тысяч тонн сырого молока в год. Будет создано 149 новых рабочих мест. Помимо двух ферм на 3500 голов каждый инвестор совместно с израильской компанией LR Group будет строить собственный кормовой центр.«Рацион питания для каждой группы животных будет подбираться в соответствии с рекомендациями израильских аграриев, это позволит получать высококачественное товарное молоко в большом объеме. Его можно будет использовать в производстве детского питания, сыров и молочных продуктов по мировым стандартам качества. Корма будут перерабатываться на специальных миксерах и потом развозиться по фермам. В России мы будем первыми по созданию таких кормовых центров», — отметил Кирилл Ершов. Инвестор рассчитывает на господдержку по возмещению части расходов на приобретение племенного скота в размере 350 млн рублей, техники – 340 млн рублей и возведению сельхозобъектов на 800 млн рублей.И.о. заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал, что это амбициозный и трудный проект, который позволит опробовать ряд новшеств, которых еще не было в России. На фермы будут завозиться коровы молочного направления датской породы. Переговоры с датской стороной уже тоже проведены. «После того, как республика уже начала строительство крупных животноводческих комплексов, свой активный интерес начали проявлять и инвесторы, которые занимаются переработкой молока, и они хотят строить на территории Башкирии молочные заводы», — отметил Ильшат Фазрахманов. «В Кушнаренковском районе под нужды животноводческого комплекса выделят более 10 тысяч гектаров. Завтра представители инвесторов встретятся с населением, где разъяснят все плюсы строительства нового животноводческого комплекса», — рассказал и.о. главы администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.Кстати, он только сегодня приступил к исполнению своих обязанностей, и, как сказал врио главы Башкирии Радий Хабиров, сразу получил такой подарок в виде крупного инвестпроекта для района. Руководитель Башкортостана одобрил идею реализации данного инвестпроекта.Радий Хабиров поручил Минсельхозу республики совместно с инвестором проработать все детали строительства крупного животноводческого комплекса, чтобы в конце марта выйти на подписание инвестсоглашения.