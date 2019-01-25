Руководство Уфы продумывает возможность введения плавающих тарифов за проезд в автобусах

УфеВ Уфе обсуждают возможность внедрения плавающих тарифов на проезд в общественном транспорте. На круглом столе, который прошел сегодня в мэрии, была озвучена идея снизить цены на поездки не в час пик, сообщает Новости Башкирии сегодня.



В теории эта схема выглядит так: утром и вечером проезд будет дороже, чем днем. Это сделано для того, чтобы уфимцы, которые не спешат на работу утром и домой вечером, не загружали общественный транспорт, а планировали свои дела на дневное время. По словам председателя Госкомитета РБ по тарифам Светланы Бурдюк, теоретически такую схему можно применять уже сейчас, загвоздка только в экономической стороне вопроса. Дело в том, что в Уфе существует два вида пассажирских перевозок: по нерегулируемым тарифам (это все частники) и регулируемым тарифам (в основном «Башавтотранс»). Первые сами устанавливают цены на проезд, за вторых это делает Госкомитет. Поэтому частные автобусы могут в часы пик поднимать цены, например, до 30 рублей, а в более спокойные часы работать по стандартному для себя тарифу в 25 рублей. Государственный перевозчик не может самовольно поднимать цены, поэтому работать по максимальному тарифу в 25 рублей автобусы «Башавтотранса» смогут только в часы пик, днем они будут вынуждены снизить цены, что может быть экономически невыгодно.