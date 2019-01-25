Руководство Уфы продумывает возможность введения плавающих тарифов за проезд в автобусах
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УфеВ Уфе обсуждают возможность внедрения плавающих тарифов на проезд в общественном транспорте. На круглом столе, который прошел сегодня в мэрии, была озвучена идея снизить цены на поездки не в час пик, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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