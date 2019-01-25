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В Башкирии появится экотехнопарк

Добавлено: 25.01.19
Просмотров: 117
Рубрика: Экономика
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В Башкирии появится экотехнопарк

До конца этого года в Башкирии появится экотехнопарк. На территории парка будет осуществляться переработка промышленных отходов. Кроме того, сотрудники экотехнопарка займутся поиском и разработкой новых методов по утилизации мусора.

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Соглашение о создании парка, в котором можно будет с пользой использовать различные отходы, подписали филиал Уфимского государственного нефтяного техуниверситета и «мусорный оператор» региона. Как сообщил ректор филиала УГНТУ Рустем Даминев, сейчас стороны соглашения формируют структуру, на которую ляжет ответственность за организацию нового экотехнопарка.
На площадке намереваются перерабатывать, помимо бытового мусора, нефтешламы, стоки промышленных предприятий, фосфогипсы. В самом парке будет открыта кафедра учебного заведения по экологической безопасности и обращению с отходами.

Сегодня в республике переработке подвергается стекло и картон. Пластиковая тара отправляется в другие регионы. Остальной мусор оказывается на полигонах.

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