В Башкирии появится экотехнопарк
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До конца этого года в Башкирии появится экотехнопарк. На территории парка будет осуществляться переработка промышленных отходов. Кроме того, сотрудники экотехнопарка займутся поиском и разработкой новых методов по утилизации мусора.
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На площадке намереваются перерабатывать, помимо бытового мусора, нефтешламы, стоки промышленных предприятий, фосфогипсы. В самом парке будет открыта кафедра учебного заведения по экологической безопасности и обращению с отходами.
Сегодня в республике переработке подвергается стекло и картон. Пластиковая тара отправляется в другие регионы. Остальной мусор оказывается на полигонах.
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