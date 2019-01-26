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В Башкирии на строительство и реконструкцию дорог с 2019 по 2021 год потратят более 50 млрд рублей

Добавлено: 26.01.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии на строительство и реконструкцию дорог с 2019 по 2021 год потратят более 50 млрд рублей

В ближайшие три года - с 2019 по 2021 год в Башкирии потратят на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию дорог более 50 млрд рублей. Так, в 2019 году объем республиканского Дорожного фонда составит 17,88 млрд рублей, в 2020-м – 17,2 млрд рублей, в 2021 году – 16,6 млрд рублей.

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Такие цифры были озвучили на заседании президиума башкирского правительства, где обсуждался территориальный заказ на обустройство региональных трасс.

По данным председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова, в этом году «стоимость» Дорожного фонда увеличится еще почти на два млрд рублей и вырастет до 19,7 млрд за счет федеральных средств. Так, республика получит 1,8 млрд рублей на улучшение дорожных условий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в 2019 году из российской казны могут выделить 500 млн рублей на строительство третьего моста через реку Белая в створе улицы Воровского, так как два существующих не справляются с возросшими транспортными потоками. Еще 1,5 млрд рублей регион может получить на окончание строительства замороженного еще в советские времена тоннеля по парком Лесоводов с возведением дороги и моста через реку Уфимку. Этот проект получил название Восточного выезда из Уфы - он обсуждается уже несколько лет.

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